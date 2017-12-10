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Ankara'da Polisleri Bile Şaşırtan Düzenekle Akaryakıt Hırsızlığı

ANKARA'DA POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTAN DÜZENEKLE AKARYAKIT HIRSIZLIĞI

Ankara'da park halinde duran ve çalıntı olduğu tespit edilen otomobilde arama yapan polis, aracın içine yerleştirilen özel düzenekle yapılan akaryakıt hırsızlığını ortaya çıkardı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Ankara'da Polisleri Bile Şaşırtan Düzenekle Akaryakıt Hırsızlığı(7/10)3

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde polis ekipleri, akaryakıt hırsızlığında kullanılan otomobili ele geçirdi. Otomobilin, bir ay önce Sincan'dan çalındığı ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN PLAKASI BAŞKA BİR ARACA AİT

Fatih Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, park halinde duran bir otomobilin ön camında aracın şasi numarasını gösteren rakamların üzerinin siyah bantla kapatıldığını fark etti. Otomobilin plaka ve şasi numarası üzerinden sorgulama yapan ekipler, aracın 1 ay önce Sincan'dan çalındığını, plakasının aynı model ve markada İstanbul'daki başka bir araca ait olduğu belirledi.

SU POMPASIYLA 200 LİTRELİK TANKLARA AKARYAKIT DEPOLADILAR

Emniyet Müdürlüğü önüne götürülen otomobilde yapılan incelemede, aracın içerisinde polisleri bile şaşırtan düzenek ortaya çıktı. Hırsızların, çaldıkları otomobilin arka koltuğunun altına otomobilin kendi aküsünden güç alan bir doldur - boşalt sistemli su pompası sistemi yerleştirdikleri ortaya çıktı.

HEM TAŞIT TANIMA SİSTEMİ HEM DE HORTUMLA AKARYAKIT ÇALDILAR

Hırsızların, bu sistem sayesinde, otomobilin deposuna yine çaldıkları başka araçların taşıt tanıma sistemi sayesinde aldıkları akaryakıtları otomobilin bagajında bulunan 200 litrelik tanka depodan aktardıkları tespit edildi. Polis, hırsızların aynı zamanda kurdukları düzenek sayesinde hortumla park halindeki araçların yakıt depolarından da yakıt çaldıkları ifade edildi. Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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