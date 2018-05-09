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Ankara'da Sağanak Etkili Oldu, Sürücüler Araçlarında Mahsur Kaldı

ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDA MAHSUR KALDI

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı noktalarda bir metreye ulaşan su birikintileri oluştu. Suyun içinden geçerken araçları arızalanan çok sayıda sürücü, otomobillerinde mahsur kaldı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Ankara'da Sağanak Etkili Oldu, Sürücüler Araçlarında Mahsur Kaldı(5/10)1

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç, yollardaki su birikintilerinden geçerken arızalandı. Mahsur kalan sürücüler, araçların üzerine çıkarak yardım bekledi.

SÜRÜCÜLER İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Yenimahalle ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296'ncı Cadde üzerinde suyun yüksekliği yaklaşık 1 metreye kadar ulaştı. Suyun içinden geçerken araçları arızalanan çok sayıda sürücü, otomobillerin içinde mahsur kaldı. Otomobillerin içine su girmesi nedeniyle araçların üzerine çıkan sürücüler, itfaiyeden yardım gelmesini bekledi.

"ARABANIN İÇİ ISLANINCA PAÇALARI ÇEKİP DIŞARI ÇIKTIM"

Bazı araçlar ise çekici yardımı ile su birikintisinden dışarı çıkarıldı. Otomobilin içi su dolunca dışarı çıktığını belirten Kutluhan Ünver, "Başka araçlar geçiyordu. Ben de geçerim sandım ama araba stop etti. Arabanın içi ıslanınca paçalarımı sıyırıp dışarı çıktım. Buranın altyapısı da yeni yapılmıştı. Mağdurum" dedi.

"BURAYA GELDİĞİMDE RÖGAR KAPAĞI PATLADI"

Lüks otomobilinin su içinde kaldığını belirten Süleyman Karagül ise "Buraya geldiğimde rögar kapağı patladı. Korkunç bir şekilde su basmaya başladı. Sağdan yaklaşırken yanımdan bir araba geçti ve beni kenara savurdu. Sorasında araba stop etti zaten. Ankara'nın göbeğinde böyle bir şey olur mu? Şikayetçiyiz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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