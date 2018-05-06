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ANKARA'DA SEL MAĞDURLARININ BEKLEDİĞİ HABER GELDİ!


Ankara'da sel mağdurlarının beklediği haber geldi!
Tarih : 06 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Ankara'da Sel Mağdurlarının Beklediği Haber Geldi!(6/10)5


Ankara Valiliği, sel felaketi sonucunda ev, iş yeri ve araçları zarar gören vatandaşların zararının karşılanması amacıyla başlatılan hasar tespit çalışmalarının sonuçlandığını açıkladı.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SONA ERDİ



Valilikten Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yapılacak desteklere ilişkin yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda; ev, iş yeri ve araçları zarar gören vatandaşlarımızın zararının karşılanması amacıyla başlatılan hasar tespit çalışmaları sonuçlandığı belirtildi.



1 MİLYON LİRADAN FAZLA HASAR OLUŞTU



Açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları sonucunda, sel felaketinde zarar gören; 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605.250 TL, 81 araç sahibine ise 584.600 TL yardım yapılmasına karar verilmiştir. Konut ve iş yerleri zarar görenlere, 06.05.2018 günü 18.00 itibarıyla ödemelere başlanmıştır. Araçları zarar gören vatandaşlarımıza da 07.05.2018 günü saat 09.00'dan itibaren ödeme yapılacaktır. Yardımlar, Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde yapılmaktadır." denildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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