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ANKARA'DA SICAK SAATLER! ŞÜPHELİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI...


ANKARA'DA SICAK SAATLER! ŞÜPHELİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI...
Tarih : 02 Haziran 2017, 09:10
Puan Ver : Ankara'da Sıcak Saatler! Şüpheli Araçtan Ateş Açıldı...(6/10)8


Saat 01.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, CHP Genel Merkezi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nın yakınlarında bulunan Anadolu Bulvarı üzerinden Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinde ilerleyen, 61 VD 381 plakalı şüpheli araçta bulunan kişi veya kişilerce etrafa rastgele ateş açıldı. Çevreyi kurşun yağmuruna tutarak yaklaşık bir kilometre ilerleyen şahıslar, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde kaçtı.



 



kaynak:milliyet








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