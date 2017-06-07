Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı

ankara'da şiddetli yağmur, çobanlar canını zor kurtardı

ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR, ÇOBANLAR CANINI ZOR KURTARDI

Ankara'da şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel, 100'den fazla koyunu telef etti. Çobanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan selden canlarını zor kurtardılar.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:12
Puan Ver : Ankara'da Şiddetli Yağmur, Çobanlar Canını Zor Kurtardı(8/10)9


Ankara'da şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel, 100'den fazla koyunu telef etti. Çobanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan selden canlarını zor kurtardılar.



  Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Köyü'nde önceki gün aniden bastıran şiddetli yağmur sonucunda oluşan sel, koyun sürüsünü vurdu. Yaklaşık 2 metre yüksekliğine ulaşan sel bölgede hayvancılıkla uğraşan Adil Çelik'in 90, Murat Ceylan'ınsa 10 kuzusunu telef etti. Olayı bire bir yaşayan sürü sahipleri canlarını zor kurtarırken, afet sonrası bölgede oluşan manzara olayın vahametini gözler önüne serdi.



  “Çok büyük bir felaketti, hayvanları kurtaracak imkanımız olmadı”



  Gölbaşı Emirler Köyü'nde küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraştığını ve daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten sürü sahibi Adil Çelik, yaşadığı felaketi şu cümlelerle anlattı:

  “O gün aniden bir dolu sonrasında şiddetli yağmur yağdı. Yıllardır burada hayvancılık yaparım, dağda taşta gezerim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çok büyük bir felaketti, hayvanları kurtaracak imkanımız olmadı. Anca kendimizi canımızı kurtarabildik. 45 koyun, 45 tane de kuzum gitti.”

  Devletten yardım beklediğini ifade eden Çelik, “Bankadan iki yıllığına kredi aldım. Banka, ‘seni sigortaladık, hayvanları değil' diyerek zararı karşılamıyor. Bankadan mantıklı bir açıklama bekliyorum” dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ankara  Da  Şiddetli  Yağmur  Çobanlar  Canını  Zor  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER