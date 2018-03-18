ANKARA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA! LOBİDE BAŞLADI, SOKAĞA TAŞTI: 5 YARALI
Ankara'da otel lobisinde başlayan kavga sokağa taştı. Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.
Ankara'da bir otelin lobisinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavga da, 5 kişi yaralandı.
LOBİDE BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI
Olay, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. Otel lobisinde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Lobide başlayan silahlı kavga sokağa taştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kavga da B.A., Ö.F.A. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişi ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ile ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile bazıları ise ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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