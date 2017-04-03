

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde kimliği tespit edilemeyen bir kişi, husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş etmeye başladı.







KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ







Saldırı sonucunda 1'i kadın 5 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.















kaynak:haberler