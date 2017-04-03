ANKARA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ KADIN 5 YARALI
Ankara'da bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 1'i kadın 5 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde kimliği tespit edilemeyen bir kişi, husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş etmeye başladı.
KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ
Saldırı sonucunda 1'i kadın 5 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.
kaynak:haberler
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