ANKARA'DA SİLÜET TARTIŞMASI! ANITKABİR, GÖKDELENLERİN GÖLGESİNDE KALDI
Ankara'da Anıtkabir'in etrafında yükselen yüksek katlı binalar, tartışma konusu oldu. Yönetmeliğe rağmen birbiri ardına yükselerek Anıtkabir'in silüetini bozan yapılar, tepki çekmeye başladı.
İnşa edilen dev gökdelenlerle İstanbul'un silüetinin değişmesi sık sık gündeme gelirken, Ankara'nın siluetinin de yeni binalarla değiştiği ortaya çıktı.
ANITKABİR GÖKDELENLERİN ARASINDA KALDI
Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre; yüksek binaların özellikle Çukurambar, Söğütözü bölgesinde yükselmesiyle birlikte, Başkent'in siluetinde gözle görülür bir değişiklik oldu. Ankara'nın merkezi olarak kabul edilen Ulus'tan bakıldığında, Anıtkabir'in gökdelenlerin arasında kaldığı görülüyor.
YÖNETMELİĞE GÖRE, ÇEVREDEKİ BİNALAR ANITIN YÜKSEKLİĞİNİ AŞAMAZ
Başkent'in merkezinde yeşil kalmış ender alanlardan biri olan Anıtkabir yerleşkesi, arkasında çok katlı gökdelenlerle objektiflere yansıdı. Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı, Anıtkabir'in yakın çevresini oluşturan Anıttepe, Yücepe, Tandoğan, Beşevler ve Bahçelievler'deki yapıların, anıtın yüksekliğini aşamayacağını öngörüyor. Yüksek yapıların yer aldığı bölge ise bu yasağın dışında kalıyor.
İşte Anıtkabir'in silüetini bozan yapılaşma:
Kaynak: haberinburada
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