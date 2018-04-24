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Ankara'da Sürpriz İttifak Görüşmesi! Gözler Saat 17:00'ye Çevrildi
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ANKARA'DA SÜRPRİZ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ! GÖZLER SAAT 17:00'YE ÇEVRİLDİ


Ankara'da sürpriz ittifak görüşmesi! Gözler saat 17:00'ye çevrildi
Tarih : 24 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Ankara'da Sürpriz İttifak Görüşmesi! Gözler Saat 17:00'ye Çevrildi(9/10)5

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın saat 17:00'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle görüşeceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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