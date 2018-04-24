ANKARA'DA SÜRPRİZ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ! GÖZLER SAAT 17:00'YE ÇEVRİLDİ
Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın saat 17:00'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle görüşeceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cani Koca, Adliye Çıkışında Eşini Bıçakladı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç İle Gönüşecek
- Pegasus'tan Büyük Ayıp! Bebek Arabasını Kırdıkları Kadın Yolcuya Yardımcı Bile Olmadılar
- 7 Milyon Euro'yu Kaybettik Demişlerdi, 5 Yıl Sonra Tüm Aileye Gözaltı
- Arkadaşını Öldüren Cani, Polisleri ''hoşgeldiniz'' Diye Karşıladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Başakşehir'in Golcüsü Adebayor: Mancini'den Hiç Hoşlanmadım
- Aziz Yıldırım, Şenol Güneş'i Bombaladı: Derbide Tiyatro Oynadı
- Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
- Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
- Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
DÜNYA HABERLERİ
- Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
- Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
- Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
Bu Haberle İlgili Yorumlar