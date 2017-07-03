

Alınan bilgiye göre, Mevlana Bulvarı AŞTİ yaya girişinde yolcu bekleyen 06 T 5948 plakalı taksinin şoförü N.Ş. ile 06 T 3455 plakalı taksinin sürücüsü Abdullah K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.







Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ş, üzerinde taşıdığı tabancayla meslektaşı Abdullah K'ye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri, Abdullah K'nin vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybettiğini belirledi.







5 MERMİ KOVANI



Olay yerini güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri yaptıkları incelemede 5 mermi kovanı buldu.



















kaynak:turkiyegazetesi