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ankara'da tarihi eser operasyonu

ANKARA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 adet tablet ele geçirildi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:53
Puan Ver : Ankara'da Tarihi Eser Operasyonu(7/10)6


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 adet tablet ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, 29 Mart Çarşamba günü, Hüseyin Gazi Mahallesi Çamlık Parkı civarında 250 bin dolar karşılığında bir tarihi eserin satılacağı bilgisini alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde Suriye uyruklu bir şahısı yakın takibe aldı. Şahsın bulunduğu ikamete düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirildiği tahmin edilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen, üzerinde Bizans dönemine ait Meryem ve Çocuk İsa'nın kutsal halelerle betimlendiği 1 adet kutu içerisinde Hazreti İsa ve havarilerinin tasviri ile antik dillerde yazılmış 17 adet tablet ele geçirildi.



 



kaynak:haberler








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