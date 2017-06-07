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ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:23
Puan Ver : Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı(6/10)6


Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı.



Kadir Satılmış (59) idaresindeki 06 BFK 69 plakalı otomobil, D-140 karayolundaki Karaboğaz Köprüsü'nün demir bariyerlerine çarptı.



Kazada sürücünün eşi Fatma Satılmış (58) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Kadir Satılmış ise 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



 



kaynak:haberler








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