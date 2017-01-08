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ANKARA'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ


ANKARA'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ
Tarih : 08 Ocak 2017, 14:41
Puan Ver : Ankara'da Ulaşıma Zam Geldi(9/10)8


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Keçiören Metrosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmasında “Fiyatı 2.50 lira olarak belirlendi” demesiyle başlayan “Ulaşım ücretlerine zam mı geliyor” sorusu dün netliğe kavuştu.



EGO ve metrolarda 2.35 TL olan tam biniş ücreti 2.50'ye çıkarken, özel toplu taşımada ise 2.75 TL oldu. Açıldığı günden bu yana ücretsiz olan teleferik hattı ise artık 1 TL.



Ankara'da, toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nca belirlenen yeni toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeye göre, tam ve aktarma ücretleri yüzde 6.3 oranında artarken, öğretmen ve öğrenci biletlerinin ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.



EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da tam biniş 2,50 TL olarak yeniden belirlenirken, transfer (aktarım) ücretlerinin de 1 TL olması kararlaştırıldı. 1.75 TL olan öğrenci ve öğretmen indirimli bilet fiyatları ise aynı kaldı.



UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre, özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2.75 TL'ye çıkarılırken, 1.75 TL olan indirimli biniş ücretine zam yapılmadı. Kısa mesafe yolculukları için ödenen minibüs ücreti 2.75 TL'ye, uzun mesafe için ise 3.15 TL'ye yükseltildi. Transfer uygulaması hakkı bulunmayan tek binişlik 4 TL'lik kullan at bilette herhangi bir değişiklik olmazken, Esenboğa Havalimanı-Ankara arasında hizmet veren BELKO AİR'ler de 11 TL oldu.



TELEFERİK HATTI ARTIK ÜCRETLİ



 



 



 



 



 



kaynak:hürriyet






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