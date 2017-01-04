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ANKARA'DA YANGIN


ANKARA'DA YANGIN
Tarih : 04 Ocak 2017, 11:44
Puan Ver : Ankara'da Yangın(9/10)7


Ankara'da Ulus 100. Yıl Çarşısı'ndaki zabıta bürosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Altındağ Ulus 100. Yıl Çarşısı'nda yedinci kattaki zabıta bürosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina dışından merdivenle ve içeriden müdahalede bulunarak, kısa sürede yangını söndürdü.



Çarşının yedinci katında hasara yol açan yangında, dumandan etkilenen iki zabıta personeli, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.



 



kaynak:haberler








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