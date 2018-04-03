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Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu Binasında Yangın Paniği

ANKARA'DA YÜKSEK SEÇİM KURULU BİNASINDA YANGIN PANİĞİ

Yüksek Seçim Kurulu binasının kazan dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede giriş katına da çıktı. İtfaiyeciler tarafından söndürülen yangın, 2007 yılına ait evrakları tahrip etti.

Tarih : 03 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu Binasında Yangın Paniği(10/10)6

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasının bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu. Bodrumda YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakının bir bölümü tahrip oldu.

BODRUM KATINDAKİ YANGIN GİRİŞ KATINI DA ETKİSİ ALTINA ALDI

Yüksek Seçim Kurulu binasının bodrum katından yoğun duman çıktığını gören güvenlik görevlileri itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu sırada bodrum katından yükselen yoğun duman binanın giriş katını etkisi altına aldı.

KAZAN DAİRESİNDEKİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ

Kazan dairesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

2007 YILINA AİT EVRAKLAR TAHRİP OLDU

Hasara yol açan yangında, yasal saklama süresi sona eren ve YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakın bir bölümünün tahrip olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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