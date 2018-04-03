ANKARA'DA YÜKSEK SEÇİM KURULU BİNASINDA YANGIN PANİĞİ
Yüksek Seçim Kurulu binasının kazan dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede giriş katına da çıktı. İtfaiyeciler tarafından söndürülen yangın, 2007 yılına ait evrakları tahrip etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasının bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu. Bodrumda YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakının bir bölümü tahrip oldu.
BODRUM KATINDAKİ YANGIN GİRİŞ KATINI DA ETKİSİ ALTINA ALDI
Yüksek Seçim Kurulu binasının bodrum katından yoğun duman çıktığını gören güvenlik görevlileri itfaiyeye durumu bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu sırada bodrum katından yükselen yoğun duman binanın giriş katını etkisi altına aldı.
KAZAN DAİRESİNDEKİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ
Kazan dairesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
2007 YILINA AİT EVRAKLAR TAHRİP OLDU
Hasara yol açan yangında, yasal saklama süresi sona eren ve YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakın bir bölümünün tahrip olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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