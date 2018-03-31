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Ankara'dan Fransa'ya 'suriye'ye Asker Gönderme' Uyarısı: İşgal Olur!
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ANKARA'DAN FRANSA'YA 'SURİYE'YE ASKER GÖNDERME' UYARISI: İŞGAL OLUR!


Ankara'dan Fransa'ya 'Suriye'ye asker gönderme' uyarısı: İşgal olur!
Tarih : 31 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Ankara'dan Fransa'ya 'suriye'ye Asker Gönderme' Uyarısı: İşgal Olur!(9/10)5

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Fransa'nın Menbiç kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Canikli, Suriye'ye asker gönderilmesinin Fransa açısından bir macera olacağını söyledi.

İşte Canikli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"ATACAĞI ASKERİ ADIM İŞGAL OLUR"

"Artık DEAŞ tehdidi de büyük oranda, tamamına yakını diyebiliriz büyük oranda ortadan kalktığına göre, Fransa'nın ya da başka bir ülkenin Suriye'de askeri varlık bulundurmasının meşru bir zemini kalmamıştır. Bir başka ifadeyle Fransa, Suriye'nin kuzeyine askeri varlık bulundurma gibi bir adım atarsa, bu meşru olmayan, uluslararası hukuk açısından meşruiyeti olmayan bir adım olur ve işgal olur aslında."

"FRANSA İÇİN MACERA OLUR"

"Eğer Fransa, Suriye'de askeri varlık bulundurma düşüncesini buradaki terör örgütlerini doğrudan ya da dolaylı desteklemek amacıyla yapmak istiyorsa bu gerçekten çok yanlış bir adım olur hatta Fransa açısından bir macera olur diyebiliriz. Ümit ediyoruz böyle bir adım atılmaz."

"DEAŞ'LA MÜCADELE EDEN BİR TEK TSK"

"DEAŞ'la mücadelede Türkiye hariç diğer bütün ülkeler vekalet kullanmışlardır, vekaletle bu DEAŞ'la mücadele yürütmüşlerdir. DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek silahlı kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleridir. Doğrudan kendi askeriyle, kendi varlığıyla DEAŞ'la Suriye'de bu mücadeleyi yürüten sadece Türk Silahlı Kuvvetleridir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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