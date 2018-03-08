Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9'uncu dakikada stada gelen elektirik trafosundaki yaşanan arıza sebebiyle durdu.

JENARATÖRDE YAŞANAN SORUN SEBEBİYLE IŞIKLAR KESİLDİ

Daha sonrasında stat jenaratörünün devreye girmesiyle birlikte yüzde 80'lik aydınlatılmayla devam eden karşılaşmada 39'uncu dakikada jenaratörde yaşanan sorun sebebiyle bütün ışıklar kesildi. Bunun ardından hakem Bülent Birincioğlu, karşılaşmaya ara verdi.

TFF ile yapılan görüşmeler ardından maç tatil edildi. TFF karşılaşmanın ileriki bir tarihte oynanmasına karar verdi.

Kaynak: haberinburada