Spor Toto 1. Ligde Ankaragücü evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 mağlup etti ve Süper Lige çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Spor Toto 1. Ligde Ankaragücü evinde Giresunspor'u konuk etti.

Maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve 3. dakikada Putsila ile 1-0 öne geçti. Bu golle öne geçen Ankaragücü, 8. ve 15. dakikada yediği gollerle bir anda 2-1 geriye düştü. 8. dakikada Almeida, 15. dakikada Muhammet Reis, Giresunspor'u 2-1 öne geçiren golleri attı. Maçın 36. dakikasında Umut Nayir penaltıdan attığı golle maça tekrar eşitliği getirdi. Takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

ANKARAGÜCÜ İKİNCİ YARIDA OYUNUN HAKİMİYDE

İkinci yarıda Ankaragücü maça hükmeden taraftı ve maç genelinde iki topu direkten döndü. Maçta skoru belirleyen gol ise 74. dakikada Kehinde'den geldi. Ankaragücü rakibini 3-2'lik galibiyetle evine uğurladı. Maçın 90. dakikasında Giresunspor'dan Hakan Barış kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ankaragücü aldığı bu 3 puanla birlikte 2. sıraya yükseldi ve 55 puanda haftayı kapattı. Giresunspor ise 38 puanda ve 12. sırada kaldı.

Kaynak: haberinburada