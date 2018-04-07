ANKARAGÜCÜ, EVİNDE KONUK ETTİĞİ GİRESUNSPOR'U 3-2 YENDİ
Spor Toto 1. Ligde Ankaragücü evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 mağlup etti ve Süper Lige çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Spor Toto 1. Ligde Ankaragücü evinde Giresunspor'u konuk etti.
Maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve 3. dakikada Putsila ile 1-0 öne geçti. Bu golle öne geçen Ankaragücü, 8. ve 15. dakikada yediği gollerle bir anda 2-1 geriye düştü. 8. dakikada Almeida, 15. dakikada Muhammet Reis, Giresunspor'u 2-1 öne geçiren golleri attı. Maçın 36. dakikasında Umut Nayir penaltıdan attığı golle maça tekrar eşitliği getirdi. Takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.
ANKARAGÜCÜ İKİNCİ YARIDA OYUNUN HAKİMİYDE
İkinci yarıda Ankaragücü maça hükmeden taraftı ve maç genelinde iki topu direkten döndü. Maçta skoru belirleyen gol ise 74. dakikada Kehinde'den geldi. Ankaragücü rakibini 3-2'lik galibiyetle evine uğurladı. Maçın 90. dakikasında Giresunspor'dan Hakan Barış kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ankaragücü aldığı bu 3 puanla birlikte 2. sıraya yükseldi ve 55 puanda haftayı kapattı. Giresunspor ise 38 puanda ve 12. sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Herkes Konuşmuştu, Erdoğan İlk Kez Yanıt Verdi: Kanalizasyon Çukuru!
- Beştepe'den Tel Rıfat Çıkışı: Operasyona Gerek Kalmayabilir!
- Tsk Görüntüleri Paylaştı! Teröristlerin Tuzakları Böyle İmha Edildi
- Dizi Ve Filmlerin Vazgeçilmez Mekanıydı, Paramparça Oldu!
- Türkler, Kumar Oynamak İçin Soluğu 'lazvegas'ta Aldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukken Ailesini Kaybeden Adamı 19 Yaşına Kadar Kurtlar Yetiştirdi
- Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
- Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
- 4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
- Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar