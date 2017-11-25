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Ankaragücü, Ümit Özat'ı bombaladı!

ANKARAGÜCÜ, ÜMİT ÖZAT'I BOMBALADI!

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, Süper Lig'de 2-0 kaybedilen Osmanlıspor maçı sonrasında yaptığı açıklamaları kınadı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 15:00
Puan Ver : Ankaragücü, Ümit Özat'ı Bombaladı!(9/10)5

Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, "Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarları var" açıklamalarını kınadı.

"GENÇLERBİRLİĞİ BAŞARISI İÇİN ÇALIŞMASI GEREKEN ZAVALLI..."

"Talihsiz açıklama adına kamuoyuna duyuru" başlığıyla paylaşılan açıklamada kulübün ifadeleri şöyle: "Kulübümüzde kısa bir dönem hasbelkader, teknik direktörlük görevinde bulunan ve şuan dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübünün başarısı için çalışması gereken zavallı, her zaman olduğu gibi asli görevini unutup başka bir camiaya çamur atma geleneğini devam ettirmektedir.

"TAKTİRİ GENÇLERBİRLİĞİ CAMİASINA BIRAKYORUZ"

Osmanlıspor mağlubiyeti sonrası maç esnasında kendisini istifaya davet eden Gençlerbirliği taraftarlarını "bunlar Ankaragücü taraftarları" diyerek görmezden gelen ve başarısızlığını büyük Ankaragücü taraftarlarına iftira atarak örtmek isteyen malum şahsı, bu çirkin davranışından dolayı kınıyor ve kendisine tavsiyelerde bulunmak istiyoruz; MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği spor kulüpleri, ezeli rakip, ebedi dosttur! Malum şahsın çirkin iftiraları asla ve asla iki kulübün arasındaki dostluğa zarar veremeyecektir. MKE Ankaragücü taraftarları, İlhan Cavcav sezonunda merhum İlhan Cavcav'ın aziz hatırası adına Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarısından başka hiçbir şeyi temenni etmemektedirler. Bir başka kulübün aldığı sonuçlarla ilgili hiç bir tasarrufta da bulunmamaktadırlar. Mevzu bahis şahıs başta kendisiyle olmak üzere, çevresi, camiası ve yöneticileri ile barışık olup, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarısı için çalışmalı, başarısızlığını örtmek için başka bir camianın taraftarlarına iftira atmamalıdır. Türk futbolunun geçimsiz antrenörünün yaptığı bu talihsiz açıklamayı kınıyor, bu talihsiz açıklamanın takdirini Gençlerbirliği camiasına bırakıyoruz."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankaragücü  Ümit  Özat  I  Bombaladı    haber

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