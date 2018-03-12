Spor Toto 1. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto 1. Ligin 27. haftasında İstanbulspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maçta Ankaragücü, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 72. dakikada İlhan Parlak, 87. dakikada Lanre Kehinde kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 78. dakikada Nemanja Kojic attı. Ev sahibi ekipte Zafer Şensoy 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

ANKARAGÜCÜ PUANINI 49'A ÇIKARDI

Bu galibiyetin ardından Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de puanını 49'a çıkararak haftayı ikinci sırada tamamladı. İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.

Ankaraücü bir sonraki hafta sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise gelecek hafta deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak.

Kaynak: haberinburada