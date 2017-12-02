ANKARAGÜCÜ'NDEN KRİTİK GALİBİYET! LİDERLİĞİ KAPTI
TFF 1. Lig 14. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında lider Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.
TFF 1. Lig 14. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında lider Ümraniyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.
12. dakikada Drole'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vasiloginnis'in vuruşunda kaleci Korcan sağına yatarak topu kontrol etti.
ÜMRANİYESPOR 20. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
20. dakikada Ümraniyesporlu Rangelov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen yükselen Drole'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
33. dakikada Kenan'ın sağ kanattan ortasında topa savunmadan sekerek Putsila'nın önünde kaldı. Putsila'nın gelişine vurduğu şutta top kaleci Burak'ta kaldı.
34. dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Gençer'in kafa vuruşu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
48. dakikada Kenan'ın şutunda top Ümraniyespor savunmasında Appindangoye'ye çarparak ağlara gitti. 1-1
GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ KENAN ÖZER KAYDETTİ
58. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Putsila topu kaparak pasını Kenan'a aktardı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1
70. dakikada Cleyton'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Drole'nin şutu direğin dibinden dışarı çıktı.
Kaynak: haberinburada
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