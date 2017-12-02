ANKARAGÜCÜ'NÜN GOLCÜSÜ UMUT NAYIR, ÜMRANİYESPOR MAÇINDA YOK!
TFF 1. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe kadar yükselen Ankaragücü, Mehmet Umut Nayır'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, katıldığı bir radyo programında Mehmet Umut Nayir'in sakatlık geçirdiğini, bu yüzden Ümraniyespor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
11 MAÇTA 6 GOL ATTI
Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Ankaragücü'nde golcü Umut Nayır, 11 maçta 6 gol kaydetmişti.
Genç golcü sakatlık haberini böyle duyurdu;
Kaynak: haberinburada
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