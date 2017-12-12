Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti grubunun önerisiyle Belediye Meclisine gelen indirime ilişkin önerge, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. İndirimler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. SU FİYATLARINDA İNDİRİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, su fiyat tarifelerindeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi. Başkan MustafaTuna, şikayetlere neden olan, ödenmemiş borcundan dolayı veya başka sebeplerden açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 liralık ücretin, yaklaşık yüzde 30 indirim yapılarak 15 liraya, Bütünşehir Yasası ile bağlanan ilçelerde merkezde 13 lira, mahallelerde ise 12 liraya düşürüldüğünü kaydetti.

YÜZDE 5 İNDİRİM YAPILDI

Bütünşehir Yasası ile büyükşehir sınırları kapsamına alınan 16 ilçede konut ve işyerlerinden alınan su ve atıksu bedellerinde yüzde 5 oranında indirim yapıldığını bildiren Tuna, şu açıklamalarda bulundu:

"Yine 16 ilçede hizmet bedelini, merkezde 5 liradan 3 liraya, köylerde 5 liradan 2 liraya düşürüyoruz. Ankara genelinde bulunan mandıralarda da su ve atıksu bedelini yüzde 50 oranında düşürerek, 6,80 liradan 3,40 liraya çekiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde halkımıza yönelik bu destek ve katkılarımız devam edecek. Ankaramıza hayırlı olsun."

Kaynak: haberinburada