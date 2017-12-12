Başkan Talimat Verdi, Kendi Kalesine Gol Attı
Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
Trabzonspor Eski Başkanı Hastanelik Oldu
İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
Trabzonspor'un Yıldızı Yönetime Bildirdi, Ayrılmak İstiyor
Mesut Özil'e Kalması İçin Son Teklif
Lc Waikiki 150 Yeni Mağaza Açacak
Beşiktaş - Bayern Münih Maçının Kanalı Belli Oldu
Ankaralılar Müjde! Suya İndirim Geliyor
Arda Turan'dan Duygusal Paylaşım
Bayern Münih Kurası, Almanların Türk Skandalını Akıllara Getirdi
Bursaspor Sahasında Adanaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Galatasaray'dan Kayserispor'a Giden Umut Bulut, İkinci Baharını Yaşıyor
Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
İto Başkanı İbrahim Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kansere Yakalanan İş Adamı Tedaviyi Reddetti, Hayata Veda Partisi Düzenledi
İngiliz Büyükelçi Richard Moore'un Veda Videosuna, Beşiktaş Mesajı Damga Vurdu
Kayseri Maçı Sonunda Futbolcuları Kalayladı
Forties Boru Hattı Çatlayınca Petrol Fiyatları Fırladı

Ankaralılar müjde! Suya indirim geliyor

ANKARALILAR MÜJDE! SUYA İNDİRİM GELİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, 16 ilçede su ve atık su tarifelerinde yüzde 5 indirim kararı alındı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Ankaralılar Müjde! Suya İndirim Geliyor(9/10)5

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti grubunun önerisiyle Belediye Meclisine gelen indirime ilişkin önerge, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. İndirimler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. SU FİYATLARINDA İNDİRİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, su fiyat tarifelerindeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi. Başkan MustafaTuna, şikayetlere neden olan, ödenmemiş borcundan dolayı veya başka sebeplerden açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 liralık ücretin, yaklaşık yüzde 30 indirim yapılarak 15 liraya, Bütünşehir Yasası ile bağlanan ilçelerde merkezde 13 lira, mahallelerde ise 12 liraya düşürüldüğünü kaydetti.

YÜZDE 5 İNDİRİM YAPILDI

Bütünşehir Yasası ile büyükşehir sınırları kapsamına alınan 16 ilçede konut ve işyerlerinden alınan su ve atıksu bedellerinde yüzde 5 oranında indirim yapıldığını bildiren Tuna, şu açıklamalarda bulundu:

"Yine 16 ilçede hizmet bedelini, merkezde 5 liradan 3 liraya, köylerde 5 liradan 2 liraya düşürüyoruz. Ankara genelinde bulunan mandıralarda da su ve atıksu bedelini yüzde 50 oranında düşürerek, 6,80 liradan 3,40 liraya çekiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde halkımıza yönelik bu destek ve katkılarımız devam edecek. Ankaramıza hayırlı olsun."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankaralılar  Müjde  Suya  İndirim  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER