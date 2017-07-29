ANKARA'NIN FİRARİ UYUŞTURUCU BARONU ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YAKALANDI
Organize suç örgütü elebaşı ve Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğu tespit edilen cezaevi firarisi Kadir İnan ve beraberindeki 4 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'de gözaltına alındı ve başkente getirildi.
14 AYRI SUÇTAN ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ
AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara'da gerçekleştirilen birçok uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı olayın faili olduğu tespit edilen, 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İnan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini tespit eden Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü elebaşı ve beraberindekileri takibe aldı.
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÖZALTINA ALINDI
Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de bir süre takip edilen Kadir İnan ve beraberindeki 3 kişi, polis ekipleri tarafından İzmir'deki bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
YATININ KAPTANI DA YAKALANDI
Öte yandan, İnan'a ait olduğu tespit edilen yatın kaptanı olduğu öğrenilen kişi de yakalandı.
ANKARA'YA GETİRİLDİLER
Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından gece saatlerinde tarifeli uçakla Ankara'ya getirildi. Özel harekat ekipleri tarafından uçaktan indirilen Kadir İnan ve beraberindekiler, geniş güvenlik önemleri altında Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere Esenboğa Havaalanı'ndan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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