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ankara'nın gelecekteki çukurambar'ı eskişehir yolu...

ANKARA'NIN GELECEKTEKİ ÇUKURAMBAR'I ESKİŞEHİR YOLU...

Başkent hızlı gelişimi ile belirli aralıklarla kentin ana merkezini de değiştiriyor. Ulus ile başlayan Kızılay, Çankaya ve Çukurambar ile devam eden ana merkezin 5 yıl içinde Eskişehir yolu olması planlanıyor.

Tarih : 01 Haziran 2017, 09:18
Puan Ver : Ankara'nın Gelecekteki Çukurambar'ı Eskişehir Yolu...(8/10)5


Başkent hızlı gelişimi ile belirli aralıklarla kentin ana merkezini de değiştiriyor. Ulus ile başlayan Kızılay, Çankaya ve Çukurambar ile devam eden ana merkezin 5 yıl içinde Eskişehir yolu olması planlanıyor.



Ankara'da yaklaşık 50 yıldan beri yaptıkları inşaat çalışmaları ile kentin gelişimine yön veren kuruluşlardan Besa İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, gece nüfusu 5 milyona ulaşan Ankara'nın artık memur şehri algısından kurtulduğunu kentin hızla sanayi ve ticaret merkezi haline geldiğini kaydetti.



Efe Bezci bu hızlı büyümenin her kentte olduğu gibi Başkent'te de yeni merkez ihtiyaçlarının doğmasına neden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



“İş dünyası zaman kaybının önlenmesi için belirli noktalarda yoğunlaşmaya sever. Kısa süre önce Çukurambar'ın altın losyonunda inşa ettiğimiz Besa Kule gibi ihtiyaç duyulan her noktaya nerdeyse yürüme mesafesinde kalmak hemen altında gurme mekanlarında zaman geçirmek iş dünyasının olmazsa olmalarından. Elbette belirli süre sonunda bazı merkezlerde sıkışma ihtiyaca cevap vermeme yeni arayışlara neden oluyor.”



Ankara'nın büyüme yönünün batıda olduğunun altını çizen Bezci, “Bu durum ve yapılaşma yoğunluğu kentin çok değil 5 yıl içinde yeni merkezinin Yaşamkent'e uzanan Eskişehir yolu olacağını gösteriyor. Bu lokasyonda yaptığımız Kule Evo projesini önemli yatırımcılarının değerlendirmesi de bunun işareti. Kule Evo dakik yatay mağaza boylarında faaliyete geçen ilk firmalara baktığımızda da Migros ve Sturbucks gibi yatırımda öncü kuruluşları görüyoruz” dedi.








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