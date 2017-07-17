ANKARA'NIN SABIKALI SEMTİNDE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÇATIŞMA ÇIKTI
Ankara'nın Altındağ ilçesinde olaylarıyla ünlü Çinçin semtinde akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Koray T., Çetin T. ve Hakan K. isimli şahıslar uzun namlulu silahlarla, Şehit Talip Yener Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen kişilerin üzerine ateş açtı.
GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTILAR
Karşı tarafın da karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Bir müddet yaşanan çatışmanın ardından şahıslar geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.
ŞANS ESERİ ÖLEN VE YARALANAN OLMADI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
KAN DAVASI YÜZÜNDEN
Kavganın Hakan K.'nın kardeşinin öldürülmesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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