Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" açıklamasının ardından kritik bir görüşme haberi geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile telefonda görüştü.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, dün ABD'li mevkidaşı Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda 2 ülke arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar ve Dunford

ÇAVUŞOĞLU "YOL HARİTASI UYGULANIRSA YPG MENBİÇ'TEN ÇEKİLECEK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" demişti.

Kaynak: haberinburada