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ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ


ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Tarih : 10 Haziran 2017, 09:21
Puan Ver : Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü(8/10)5


ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin askeri üs bölgesine roketatarlı saldırısında şehit olan 2 askerden, jandarma uzman çavuş Sefa Tiftik'in acı haberi, Ankara'nın Beypazarı İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.



Uzman çavuş Sefa Tiftik'in şehit olduğu haberini, Beypazarı İlçesi'ne bağlı Dudaş Köyü'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Besicilik yapan baba Alaattin Tiftik, acı haberi meradaki hayvanlarını toplayıp getirdiği evinin önüne aldı. Baba Alaattin Tiftik ile anne Fikriye ve kendisi gibi bekar olan ve memuriyet için atama bekleyen ablası Betül Tiftik gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan şehit evi, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ankara  Ya  Şehit  Ateşi  Düştü    haber

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