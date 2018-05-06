Ankara'nın Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı selin izleri siliniyor.

NE OLDU?

Ankara'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak sele dönüşmüş, Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçlar sel sularına kapılarak, Boğaziçi Köprüsü'nün altında sürüklenmiş, 6 kişi hafif şekilde yaralanmış birçok araç, ev ve iş yerinde maddi zarar meydana gelmişti.

HASAR TESPİT VE GİDERME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sel felaketi sonrası Ankara Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Selde zarar gören 150'ye yakın araç, fotoğrafları çekilip hasar tespiti yapılmasının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı, ev ve iş yerlerinde hasar tespit ve giderme çalışmaları ise devam ediyor.

METOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

Öte yandan polis telsizinden Meteoroloji'nin öğle saatlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu belirtilerek, meydana gelebilecek aksaklıklara karşı polis ekiplerinden dikkatli olmaları ve gelişmeleri sürekli bildirmeleri istendi.

Kaynak: haberinburada