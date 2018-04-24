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ANKARA'YI HAREKETLENDİREN DEDİKODU: GÜL VE DAVUTOĞLU GİZLİCE GÖRÜŞTÜ


Ankara'yı hareketlendiren dedikodu: Gül ve Davutoğlu gizlice görüştü
Tarih : 24 Nisan 2018, 01:10
Puan Ver : Ankara'yı Hareketlendiren Dedikodu: Gül Ve Davutoğlu Gizlice Görüştü(8/10)4

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gizlice görüştüğü dedikodusu Ankara gündemine bomba gibi düştü.

ERDOĞAN VE AKŞENER ADAYLIKLARINI İLAN ETTİ

Erken seçim kararı sonrası, olası Cumhurbaşkanlığı adayları siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

Hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylıklarını ilan etmiş durumda.

KULİSLER BİR ANDA HAREKETLENDİ

CHP'nin adayı ise henüz ilan edilmedi. Tam bu süreçte gözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün izleyeceği tutuma çevrilmişken Ankara kulislerini hareketlendirecek dedikodu akşam saatlerinde gündeme bomba gibi düştü.

GÜL VE DAVUTOĞLU'NUN GÖRÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Kulislerde yayılan dedikoduya göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu akşam saatlerinde gizlice bir araya gelmiş. Görüşme saat 22.50 sıralarında sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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