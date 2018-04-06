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Anket sonrası Cenk Tosun çılgınlığı başladı

ANKET SONRASI CENK TOSUN ÇILGINLIĞI BAŞLADI

Türk taraftarlar, İngiltere Premier Liginde ayın futbolcusu ödülüne aday olan Cenk Tosun'u oy yağmuruna tuttu.

Tarih : 06 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Anket Sonrası Cenk Tosun Çılgınlığı Başladı(9/10)5

Everton'ın devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer ettiği Cenk Tosun, İngiltere Premier Ligi'nde ayın futbolcusu ödülüne aday gösterilmişti.

Ödül için Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood (Burnley) ile yarışan milli golcüye Beşiktaşlı taraftarlardan büyük destek geldi.

ÖDÜLÜN SAHİBİ 13 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

İnternet üzerinden yapılan oylamaya katılan pek çok Türk futbolsever, Cenk'i oy yağmuruna tutarken bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülünün sahibi 13 Nisan'da açıklanacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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