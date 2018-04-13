ANKET SONUÇLARI ÇIKTI, FENERBAHÇE'DE BİR DEVİR KAPANIYOR
853 Fenerbahçe kongre üyesinin katıldığı ankette "Ali Koç'a oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 70 çıktı.
Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nin katılımıyla Akademetre Reserach Company tarafından yapılan araştırma, 2-3 Haziran'da gerçekleşecek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık Seçimi'nde kongre üyelerinin oransal çoğunluğunun Ali Koç'un Başkan olması yönünde oy kullanacağını gösteriyor.
Akademetre Research Company, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki başkanlık seçiminde kongre üyelerinin tercihini ortaya koymak amacıyla bir araştırma gerçekleştiriyor. Seçim tarihine kadar 5000 delegenin eğilimini ortaya koyması hedeflenen araştırmanın, 3-11 Nisan 2018 tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri metoduyla ve 853 kongre üyesiyle gerçekleştirilen ön bulguları; katılımcıların yüzde 95,4'ünün 2-3 Haziran'da yapılacak seçimde oy kullanmaya gideceklerini gösteriyor.
Araştırmanın bir diğer çarpıcı ön bulgusu ise Ali Koç'un oy oranının yüzde 70,9, Aziz Yıldırım'ın oy oranının ise yüzde 29,1 olarak ortaya çıkması…
ALİ KOÇ'UN BAŞKAN OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Araştırma sırasında katılımcılara kendi eğilimlerinin yanı sıra "Seçimi hangi başkan adayının kazanacağını düşünüyorsunuz?" sorusu da yöneltiliyor. Buna göre seçim sonunda Ali Koç'un kulüp başkanı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 55 iken, Aziz Yıldırım'ın Başkan olarak kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 45…
Araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç'u destekleyen kongre üyelerinin yüzde 36,8'i kulübün yeni bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğu ifade ederken, yüzde 11,3'ü Ali Koç'un genç olması nedeniyle destek verdiğini belirtiyor. Ayrıca yüzde 8,5'lik bir oran Fenerbahçe'nin sportif alandaki başarısızlıkları ve yüzde 6,4'lük oran Aziz Yıldırım'a olan tepki nedeniyle Ali Koç'a oy vereceğini ifade ediyor. Aziz Yıldırım'a oy vereceğini belirtenler ise gerekçe olarak yönetimden duydukları memnuniyet (yüzde 42,4), istikrar (yüzde 21,8) ve 3 Temmuz sürecindeki mücadeleci duruşu gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
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