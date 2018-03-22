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Anlamlı ziyaret! Hediye ettikleri formadaki detay Erdoğan'ı mest etti

ANLAMLI ZİYARET! HEDİYE ETTİKLERİ FORMADAKİ DETAY ERDOĞAN'I MEST ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini Külliyesi'nde kabul etti. Sporcular Erdoğan'a Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı forma hediye ettiler.

Tarih : 22 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Anlamlı Ziyaret! Hediye Ettikleri Formadaki Detay Erdoğan'ı Mest Etti(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, sporcuların ve teknik heyetin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.

ERDOĞAN'A 53 NUMARALI FORMA HEDİYE ETTİLER

Takım oyuncularının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazıldığı ve memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı bir forma hediye ettiği kabulde, bazı sporcular futbol topu ile hünerlerini sergiledi.

CUMHURBAŞKANI SPORCULARLA TEK TEK İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, takım oyuncularıyla tek tek ilgilendiği ve kendilerine antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler takdim ettiği kabul, ziyaretin anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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