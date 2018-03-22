ANLAMLI ZİYARET! HEDİYE ETTİKLERİ FORMADAKİ DETAY ERDOĞAN'I MEST ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini Külliyesi'nde kabul etti. Sporcular Erdoğan'a Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı forma hediye ettiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, sporcuların ve teknik heyetin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.
ERDOĞAN'A 53 NUMARALI FORMA HEDİYE ETTİLER
Takım oyuncularının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazıldığı ve memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı bir forma hediye ettiği kabulde, bazı sporcular futbol topu ile hünerlerini sergiledi.
CUMHURBAŞKANI SPORCULARLA TEK TEK İLGİLENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, takım oyuncularıyla tek tek ilgilendiği ve kendilerine antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler takdim ettiği kabul, ziyaretin anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiliz Gazetesi: Türkiye, Afrin Zaferiyle Muhalifleri Birleştirdi
- Suudi Arabistan'dan Kritik Hamle: Eğitim Sisteminde Müslüman Kardeşler Etkisi Silinecek
- Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! Abd'yi Kar Fırtınası Vurdu
- Hamaney'den İlginç Destek Çağrısı: Real Madrid'i Tutar Gibi Tutun
- Görünmez Kaza! Sinema Koltuğuna Kafası Sıkışıp Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar