Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, "Ancak her kadın yaşamı süresince hem kendi sağlığı hem de doğuracağı çocukların sağlığı için besin kalitesine ve düzenine dikkat etmelidir. Özellikle yaşamımızın en özel dönemi olan gebelikte sağlıklı bebeğe kavuşabilmek için nasıl beslenmeliyiz?" dedi.







Doğru beslenme alışkanlığına gebelikten önce, gebelikte, doğumdan sonra ve çocukları yetiştirirken devam etmenin önemini vurgulayan Alay, "İnsanoğlu bildiği, öğrendiği tatları arar. Çocuğunuza şekerli ürünler yedirmezseniz çocuk bu zararlı ürünlerin tadını bilmez ve istemez. Hamburger yemeyen çocuk bu zararlı gıdayı istemez. Yaşamının ilerleyen yıllarında tadları öğrense bile bilinçaltında bu gıdaların zararlı olduğu kaygısıyla tüketmez. En değerli varlıklarımız, canımızın öbür yarısı kızlarımız, oğullarımızın sağlığı için kötü alışkanlıklardan vazgeçelim" diye konuştu.







İŞLENMİŞ TÜM GIDALARDAN UZAK DURUN







Alay, "Beslenmede en temel özellikler var. Bunla; Tütün ve ürünleri: yeni doğan bebeğinizin odasında sigara kesinlikle içirmeyeceğinize eminim. O halde sizin karnınızdayken de miniğinizi dumana maruz bırakmayın. İşlenmiş tüm gıdalardan uzak durun, kesinlikle tüketmeyin. Bu gıdalar sadece kalori almanızı sağlayan kilonuzu arttıran bedeninizde vitamin ve mineral eksikliği yaratan gıdalardır. Beyaz un, beyaz şeker, nişasta kalorisi yüksek olan, kalitesiz gıdalardır.







ÖZELLİKLE UZUN YAŞAYAN DİP BALIKLARI VE KONSERVE BALIKLAR TÜKETİLMEMELİDİR







Özellikle deniz balıkları ve deniz ürünleri yağda eriyen vitaminlerin emiliminide kolaylaştırmakta olup haftada 2 defa düzenli tüketilmelidir. Özellikle uzun yaşayan dip balıkları ve konserve balıklar tüketilmemelidir. Haftada 2 porsiyondan fazla balık tüketimide denizlerdeki kirlenmelerden dolayı vücudumuza fazla miktarda civa almamıza neden olur. Civa toksik bir element olup oldukça zararlıdır.







Bol sebze tüketimi, bu türüne göre çiğ veya pişmiş olabilir. Günde en az 2 porsiyon tüketilmelidir. Et ve süt ürünleri tüketiminde; sütün sağıldığı koyun, keçi veya ineğin beslenmesi de oldukça önemli. Sağlıklı ve kaliteli süt üretimi için hayvanın hazır yem tüketmemesi, açık havada, doğal ortamda gezinerek beslenmesi gerekir. Yani günümüzdeki gibi sığacağı kadar büyüklükteki ahırlarda hazır yem ile beslenen hayvanların sütleri istediğimiz kalitede değildir. Özellikle yağda çözünen vitaminler uygun, sağlıklı ortamda yetişen hayvanların sütünde ve etinde mevcuttur.







TÜKETTİĞİNİZ GIDANIN ÜRETİM TARİHİ ÖNEMLİ







Hem gebelerimize, hem de çocuklarımıza mutlaka yumurta yemelerini öneririz. Kaliteli bir protein ve vitamin kaynağı yumurta. Ancak artık modern çağda yumurtalarda endüstrileşti. Güneş görmeyen ampullü kafeslerde büyütülen, sadece tahıl yem ile beslenen tavuklar ve yumurtası istediğimiz, önerdiğimiz bir beslenme şekli değildir. Gezen tavuk yumurtası, güneş gören, toprağın içinde böcekler ile beslenen tavuklar ile sağlıklı yumurta ve tavuk eti elde edebiliriz.







Tükettiğiniz gıdanın üretim tarihi önemli. Daima dikkat etmeniz gereken taze sebze ve meyyveleri tüketmek. Koşturmaca içinde yaşadığımız modern insanın alışverişte çoğunlukla tercih ettiği marketlerdeki sebze ve meyve reyonunda ürünler her zaman tazeliğini koruyamayabilir. Hem tüketici dernekleri, hem de sağlık bakanlığı bu konuda oldukça titiz davranmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Aslında en önemli başlangıç verimli topraklarımızda yerli tohumlarımız ile tarımımızı yapmak, hayvanlarımızı yine bu topraklarda doğal ortamda beslemek. Sağlıklı çocuklar için biraz çaba" şeklinde konuştu.







