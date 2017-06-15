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anne adayları önleminizi alın yoksa…

ANNE ADAYLARI ÖNLEMİNİZİ ALIN YOKSA…

Diş Hekimi Melek Öztaş, "Çürük oluşumu, çürüğün ilerlemesi, diş eti problemlerinin görülmesi hamilelik döneminin çok hassas bir dönem olmasından kaynaklıdır, sadece bu dönemde ağız ve diş bakımı daha özenle yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 15:45
Puan Ver : Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…(5/10)12


Hamilelik dönemindeki diş ağrılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Öztaş, hamilelik döneminde artan östrojen ve progesteron seviyeleri nedeniyle dişler üzerindeki bakteriyel plak birikiminin arttığını, bu döneminde bu plağın dişlerden uzaklaştırılmazsa diş etlerinde kızarma, şişme ve kanama görülebileceğini bildirdi.



Diş etlerindeki kanamadan dolayı anne adaylarının dişlerini fırçalamaktan kaçındığını ve bu nedenle bakteri plağının kolayca oluştuğunu aktaran Öztaş, hamilelik döneminde ağız ve diş bakımına çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.



Öztaş, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle hamileliğin ilk aylarında oluşan mide bulantı ve kusmalarından dolayı ağızdaki asidik ortam artarken tükürük akışı azalır. Buna ilaveten hamileliğin ilk aylarında anne adayları karbonhidrat türü bazı yiyeceklere aşırı ilgi duyabilir. Ayrıca anne adayları çok sık yemek yedikleri ve yemeklerden sonra ağız ve diş bakımlarını ihmal ettikleri için diş eti problemlemleri ve çürük oluşumu hızlanır. Bu nedenle yemeklerden sonra mutlaka dişlerin fırçalanması gerekmektedir.



 



kaynak:sabah










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