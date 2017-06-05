İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

anne adaylarına oruç uyarısı

ANNE ADAYLARINA ORUÇ UYARISI

Bebek bekleyen kadınlara oruç uyarısı geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, "Uzun süreli açlık ve sıvı kaybı anne ile bebek için tehdit oluşturur.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:47
Puan Ver : Anne Adaylarına Oruç Uyarısı(5/10)7


Ani kan şekeri düşmesi ve vücudun sıvısız kalması bebeğin gelişimini olumsuz etkiler" dedi. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin organları oluştuğu için oruç tutmanın sakıncalı olduğunu söyleyen Dr. Erzik,"Doktorun izin vermesi halinde oruç tutacak hamilelerin ise mutlaka sahura kalkıp, iftarı 2-3 öğüne bölmesi, bir avuç kuruyemiş tüketmesi, süt ve süt ürünleri ile protein zengini besinler, taze sebze-meyvelere ağırlık vermesi önemlidir" dedi.,



 



kaynak:sabah








Etiketler: Anne  Adaylarına  Oruç  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER