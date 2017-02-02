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anne baba olmak istiyorsanız uzak tutun!

ANNE BABA OLMAK İSTİYORSANIZ UZAK TUTUN!

Çikolata ve şeker, bebek sahibi olmak isteyen çiftleri vuruyor. Şekerin hormonları bozduğunu belirten uzmanlar, 'Yumurta ve spermleri erken yaşlandırır' uyarısı yapıyor. Küçük-Büyük herkesi cezbeden çikolata ve şeker bebek yolunu kapatıyor.

Tarih : 02 Şubat 2017, 11:12
Puan Ver : Anne Baba Olmak İstiyorsanız Uzak Tutun!(10/10)11


Çikolata ve şeker, bebek sahibi olmak isteyen çiftleri vuruyor. Şekerin hormonları bozduğunu belirten uzmanlar, 'Yumurta ve spermleri erken yaşlandırır' uyarısı yapıyor. Küçük-Büyük herkesi cezbeden çikolata ve şeker bebek yolunu kapatıyor.



Hormonları olumsuz etkileyen şekerle birlikte gelişen insülin direncinin yumurta hasarına yol açtığını söyleyen Op. Dr. Betül Görgen, "Boş kalori olan şeker, kilo aldırır. Yumurta ve spermlerde erken yaşlanmayı kolaylaştırır. Bu yüzden çikolata ve şekerin içinde boğulmamak lazım. Doğal şekerler de ihtiyacı giderir" diyor. Dr. Gorgen, doğal şekerleri şöyle anlatıyor...



Kuru meyveler: Hurma, uzum ve kayısı hem tatlılar için hem de ara öğünler için çok uygundur.



Bal: Kalori bakımından zengindir ama B vitamini gibi sağlıklı vitaminler de içerir. Kadınlarda yumurta kalitesini olumlu etkiler.



Xylitol: Düşük kalorili doğal tatlandırıcıdır. Çilek ve karnabahar gibi meyve-sebzelerde bulunur. Bağırsakları yumuşatıcı etkisi olduğu için fazla tüketilmemelidir. Asla yapay tatlandırıcı kullanılmamalıdır. Damak tadınıza değil, vücudunuzu hayal kırıklığına uğratmamaya odaklanmanız önemlidir.



 



 



kaynak:sabah








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