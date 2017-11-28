ANNE-BABALARINI ÖZLEDİLER, OTOBÜSÜN ALTINA SAKLANIP 80 KM GİTTİLER
Çin'de başka bir eyalete çalışmaya giden anne-babalarını görmek için bir otobüsün altına gizlenerek 80 kilometre yolculuk yapan iki çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu.
Çin'in Guangşi eyaletinin yoksul bir köyünde yaşayan ve 23 Kasım'da polise kayıp oldukları bildirilen sekiz ve dokuz yaşlarındaki kardeşler aynı gün bir otobüs garajında bulundu ve yakınlarına teslim edildi. Çin'de yayımlanan Southern Morning Post gazetesine göre, çocuklar çok zayıf olduğu için otobüsün altında sığabilmişti.
AİLELERİNİ ÖZLEMİŞLER
Adları açıklanmayan çocuklar anne ve babalarını özledikleri için yüzlerce kilometre uzaklıktaki Guangdon eyaletine gitmeye çalıştıklarını söyledi. Çocukların videosu, Çin'in Twitter'i olarak bilinen Sina Weibo'da binlerce kez paylaşıldı. Birçok kişi fotoğrafları "iç parçalayıcı" olarak niteledi.
Bir Weibo kullanıcısı "Çin'de çocuk yaşta ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda çocuk var" derken, başka bir kullanıcı durumu "trajedi" olarak tanımladı ve geride bırakılan çocuklara sahip çıkılması gerektiğini yazdı.
YATILI OKULDA OKUYORLAR
Çin'de kırsal kesimde yaşayan on milyonlarca insan, ailelerini arkada bırakarak çalışmak için büyük kentlere gidiyor. Bu anne-babaların çocukları genellikle büyükannelerinin yanında ya da yalnız yaşıyor. Otobüsün altına saklanan çocukların ise yatılı okula verildikleri belirtiliyor.
Çin hükümeti 2020 yılına kadar bireysel yoksulluğu bitirme taahhüdünde bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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