ANNE KARNINDAKİ BEBEKLERİN İKİ FARKLI DİLİ AYIRT ETTİĞİ KEŞFEDİLDİ
Bilim adamları anne karnındaki bebeklerin iki farklı dili ayırt edebildiğini keşfetti.
Kansas Üniversitesi'nde görevli bir grup araştırmacı, anne karnındaki bebeklerin dış dünyada konuşulan iki farklı dili ayırt edebildiklerini tespit etti. Anne karnındaki bebekler üzerinde yapılan deneyde, bebeklerin dış ortamda konuşulan Japonca ve İngilizce dillerine farklı şekilde tepki verdiği görüldü.
ANNE KARNINDAKİ BEBEKLERE İNGİLİZCE VE JAPONCA DİNLETİLDİ
24 hamile kadın üzerinde yapılan deneyde bebekler farklı dillere farklı kalp atışlarıyla karşılık verdi. İngilizce dilinde klip dinletilen anne karnındaki bebeklerin kalpleri daha düzenli atarken Japonca dinletilen bebeklerin kalp atışlarının daha ani çıkışlı olduğu görüldü.
ANNE KARNINDA DİL ÖĞRENME İDDİASI GÜÇLENDİ
Araştırmacılar Yapılan keşifle dil öğreniminin anne karnında başladığı kanısının güçlendiğini ifade etti.
İLK DEFA ORTAYA ÇIKTI
Daha önceki araştırmalar yeni doğan bebeklerin farklı dilleri ayırt edebildiğini gösterse de, yapılan bu deney anne karnındaki bebeklerin farklı dilleri algılama yeteneğini ilk defa ortaya koyuyor.
Kaynak: haberinburada
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