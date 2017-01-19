Anne olmak isteyen kadınlar, hamilelik belirtilerinin ne zaman başladığını merak ediyor. Hamilelik belirtileri ne zaman başlar, hamilelik belirtileri nelerdir?



Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? sorusu, son zamanlarda sağlık kategorisinde cevabı en çok aranan soru oldu. Hamile kalmak isteyen kadınlar, heyecanla beklediği hamilelik belirtilerinin ne olduğunu ve ne zaman başladığını merak ediyor. Peki hamilelik belirtileri ne zaman başlar, hamilelik belirtileri nelerdir? İşte detaylar...



HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?



Hamilelik belirtilerinin ortaya çıkma süresi ve çeşidi, bünyeden bünyeye değişiklik gösterebilir. Birçok kadında, hamilelik belirtileri döllenmenin ardından geçen 10-14 günlük süre içerisinde başlamaktadır.



HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?



Adet kanamalarının azalması: Kadınlarda en çok görülen hamilelik belirtisi, halk arasında adet gecikmesi olarak bilinen vajinal kanamanın azalma veya gerçekleşmeme durumudur.



Yorgunluk: Hamileliği başlayan bir kadında vücut yorgunluğu normal dönemlerden daha fazla şekilde etkinlik göstermektedir. Metabolizma hem hamile kadının, hem de bebeğin gelişimi için hızlanır. Hamileliğinin ilk evrelerinde hamile olan kadında yorgunluk, halsizlik ve buna bağlı olarak sürekli dinlenme isteği görülmektedir.



Mide bulantısı ve kusma: Bilinen en büyük belirtilerden olan mide bulantısı ve kusma, hormon seviyelerinin değişiklik göstermesi nedeniyle oluşmaktadır. Genelde sabah saatlerinde yaşansa da aynı zamanda günün herhangi bir saatinde de gerçekleşebilir.



Göğüslerde büyüme veya ağrı: Hamileliğin ilk aşamalarında vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler, göğüslerde büyüme ve ağrılara sebep olur. Bazı anne adaylarında ise göğüs uçlarında renk değişikliği de gözlemlenmektedir.



İştahın artması veya yemeklerden tiksinme: İştah artması durumu, birçok anne adayında görülen hamilelik belirtisidir. Hamile bir kadın sürekli aç olduğunu hissedebilir, sürekli atıştırmak isteyebilir veya aşerebilir. Örneğin, mevsiminde olmayan bir meyvenin aşerilmesi buna örnektir. Aynı zamanda hamile bir kadın, normalde çok sevdiği yiyeceklerden tiksinmeye de başlayabilir.



Baş dönmesi: Hamilelik durumu, kan damarlarında belirli düzeyde genişlik gösterdiği için tansiyonu etkiler ve tansiyonu düşürebilir. Hamile bir kadın uzunca bir süre ayakta durduğunda veya aniden ayağa kalktığında baş dönmesi yaşayabilir.



Sık idrara çıkma: Hamilelik evresinde metabolizmanın bebeği ve anneyi geliştirmek amacıyla hızlanmasından kaynaklı olarak sık sık idrara çıkmaya da sebep olabilir. Aynı zamanda bazı anne adaylarında kabızlık da görülür.



Ruhsal değişiklikler: Anne adayları, hamilelik döneminde normalden daha sinirli veya stresli olabilir. Hormonal değişikliklerle bağlantılı olarak kahkaha atarken birden durup ağlama hissi gelebilir.







kaynak:habertürk