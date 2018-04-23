Dünya çapında tanınan iki ünlü oyuncunun kızı Ireland Baldwin'in sosyal medya hesabından paylaştığı üstsüz poz, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Oyuncu Kim Basinger ile Alec Baldwin'in kızları Ireland Baldwin, yaptığı paylaşımla güneşe olan sevgisini gösterdi.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi. 22 yaşındaki güzel, bu kez gündelik hayatından bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Güneşe minnettarlığını ilettiği paylaşımda üstsüz olduğu görülen Ireland Baldwin'in bu karesi çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç modelin kolundaki şarkıcı David Bowie dövmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım;

Kaynak: haberinburada