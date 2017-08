Antalya'nın Kaş ilçesinde film gibi bir olay yaşandı. Kalkan Mahallesi'ndeki bir okulda hademelik yapan 2 çocuk annesi C. K. (31), iddialara göre evlenmeden önceki sevgilisi O. K. ile 2015 yılında telefon üzerinden görüşmeye başladı. Yine iddialara göre bu kişiyle çalıştığı okulda buluşan ve soranlara 'kardeşim' diye tanıtan C. K. Kaş, Finike ve Fethiye ilçelerine O. K. ile birlikte giderek 2 yıl boyunca eski sevgilisiyle birlikte oldu. Durumdan habersiz olan C. K.'nın kocası R. K. ise eşinin yaşadığı iddia edilen yasak aşkı, 2 çocuğu sayesinde öğrendi. Annesinin bozulan telefonunu eşine sürpriz yapmaları için çocuklarına veren R. K., telefonun açılmasıyla birlikte hayatının en kötü anını yaşadı. Annesinin yeni tamirden gelen telefonunun internetini kitap okumak için açan çocuklar, gördükleri mesaj sonrası telefona yükledikleri casus programıyla iz sürdü. Annelerinin başka bir adamla resim ve mesaj paylaşmaya devam ettiğini gören çocuklar durumu babalarına anlattı, baba ise gördükleri karşısında şok olup boşanma davası açtı.

FACEBOOK MESAJINI GÖRDÜ

Telefonu annesine vermek üzere babasından teslim alan 13 yaşındaki E. K. isimli genç kız, kitap okumak için cep telefonun internetini açtığı sırada bir mesaja denk geldiğini söyledi. Olay anını anlatan E. K, "İnterneti açar açmaz annemin Facebook hesabına 'bu aralar beni çok ihmal ediyorsun' diye mesaj geldi. Şahsın facebook hesabına girdiğimde annemle aynı tarihte aynı noktalarda çekildiği fotoğrafları gördüm, bir tane fotoğrafında ise bütün eşyalarının bize ait olduğunu gördüm. Hatta anneme telefonu bozukken kendi telefonumu vermiştim, resimlerde de telefonumu gördüm. Ardından bunu babama anlattım. Ağabeyimin yüklediği program sayesinde her şeyi açığa çıkardık, babam da davayı açtı. Biz babamın yanında kalmak istiyoruz" dedi.ABİSİ TELEFONA PROGRAM YÜKLEDİ

Kız kardeşinin telefonu açtığında gördüğü mesajlarla şüphelendiğini ve kendisine bildirdiğini söyleyen 14 yaşındaki F. K. ise, daha önce şaka amaçlı kullandıkları casus programını yüklediklerini belirterek, "Ben hemen programı telefona yükledim. Program sayesinde bir ilişkisi olduğunu öğrendik"

'ANNENİZE SÜRPRİZ YAPIN'

Cep telefonunu tamirden aldıktan sonra eşine sürpriz yapması için çocuklarına verdiğini söyleyen 37 yaşındaki R. K., "Eşim telefonu tamire bırakmıştı, benimde postanede işim vardı oraya gitmiştim, dönüşte telefonu aldım. Eve geldim ve çocuklara 'annenize sürpriz yapın, gelince kendisine verin' deyip tekrar işe döndüm. Akşam eşim iş yerine geldi ve onunla beraber eve geldiğimizde, çocuklar beni kenara çekerek annelerinin telefonda başka bir şahısla mesajlaşmalar gördüklerini söylediler" dedi.'DOĞRU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ'

Çocuklarının durumu kendisine anlatmasının ardından R. K., eşinin görüştüğü O.K'nin Facebook adresine girdiklerini ve evdeki bir çok eşyanın resmini profilde gördüklerini söyledi. Eşinin O. K. ile aynı ortamlarda fotoğraf çekindiğini de gördüğünü belirten R. K., oğlunun yüklediği casus programı sonrasını ise şöyle anlattı: "Eşim bu şahısla sürekli mesajlaşmalar, konuşmalar ve sürekli resim göndermeler yaptığını gördük. Eşimin ailesine haber verdik, kardeşi ve eniştesi geldi. Eşimde işten geldiğinde onlara bu olayın doğru olduğunu itiraf etti."

'KARDEŞİM DİYE TANITMIŞ'

R. K., eşinin aşk yaşadığını iddia ettiği O.K.'yi çevresine kardeşi olarak tanıttığını da ileri sürerek, "Olayın tamamına vakıf olduğumuzda ise eşimin bu şahsı çevresine, iş yerine, arkadaşlarına bu şahsı kardeşim diyerek tanıttığı, 2 yıldan bu yana iş yerine geldiği, arkadaşlarıyla beraber yemek yediği ve tatil beldelerinde bölgesinde beraber gezdiklerini öğrendik. Tıpkı Eşkıya filmindeki gibi herkese o şahsı kardeşim diye tanıtmış ve bu kişiyle 2 yıldan beri beraber yasak aşk yaşamışlar" diye konuştu.BOŞANMA DAVASI AÇTI

Olayın ardından boşanma davası açtığını belirten R. K., davanın ardından emniyete ifade çağırılan eşi ile diğer şahsın ilişkiyi kabul ettiğini söyledi. Boşanmanın yanı sıra 100 bin lira tazminat davası açtığını da sözlerine ekleyen R. K., "Bu olay neticesinde ailem parçalandı, çocuklarım perişan oldu. Yaşadığımız yeri terk ediyoruz, başka bir şehre yerleşerek yeniden bir hayat kurmak için mücadele edeceğiz" dedi.

