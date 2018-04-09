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Annenin Çocukların Elinden Alıp Yere Attığı Av Tüfeği Ateş Aldı, 2 Çocuk Yaralandı

ANNENİN ÇOCUKLARIN ELİNDEN ALIP YERE ATTIĞI AV TÜFEĞİ ATEŞ ALDI, 2 ÇOCUK YARALANDI

Kocaeli'de, annenin çocukların elinden alıp yere attığı av tüfeği ateş aldı, 3 yaşındaki oğlu ve kayınbiraderinin çocuğu yaralandı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Annenin Çocukların Elinden Alıp Yere Attığı Av Tüfeği Ateş Aldı, 2 Çocuk Yaralandı(9/10)5

Kocaeli Derince'de anne S.H.'nin, çocukların elinden alıp yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucu oğlu M.H. (3) ve kayınbiraderinin çocuğu E.H., omuz, kol ve bacaklarından yaralandı.

ÇOCUKLAR AV TÜFEĞİYLE OYNADI

Olay öğle saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. ile kuzeni E.H. eve yeni taşınan ailenin eşyaları arasında buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı.

ANNE TÜFEĞİ ALIP YERE ATTI, ATEŞ ALAN TÜFEK İKİ ÇOCUĞU YARALADI

Çocukların silahla oynadığını gören S.H., tüfeği alıp yere attı. Yere düşen tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar kadının oğlu M.H. ve kuzeni E.H.'ye isabet etti. M.H. omzuna ve koluna, E.H. ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı çocuklar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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