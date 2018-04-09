ANNENİN ÇOCUKLARIN ELİNDEN ALIP YERE ATTIĞI AV TÜFEĞİ ATEŞ ALDI, 2 ÇOCUK YARALANDI
Kocaeli'de, annenin çocukların elinden alıp yere attığı av tüfeği ateş aldı, 3 yaşındaki oğlu ve kayınbiraderinin çocuğu yaralandı.
Kocaeli Derince'de anne S.H.'nin, çocukların elinden alıp yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucu oğlu M.H. (3) ve kayınbiraderinin çocuğu E.H., omuz, kol ve bacaklarından yaralandı.
ÇOCUKLAR AV TÜFEĞİYLE OYNADI
Olay öğle saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. ile kuzeni E.H. eve yeni taşınan ailenin eşyaları arasında buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı.
ANNE TÜFEĞİ ALIP YERE ATTI, ATEŞ ALAN TÜFEK İKİ ÇOCUĞU YARALADI
Çocukların silahla oynadığını gören S.H., tüfeği alıp yere attı. Yere düşen tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar kadının oğlu M.H. ve kuzeni E.H.'ye isabet etti. M.H. omzuna ve koluna, E.H. ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı çocuklar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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