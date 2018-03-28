Peşmerge Komutanı Pkk'nın Sincardaki Sinsi Planını Açığa Çıkardı!
Bakan Müjdeyi Verdi: 9 Bin Sağlık Personeli Alınacak
Bitcoin Ticaretinden Açığa Alınan İmamlar, Suskunluğunu Bozdu
Abd'de Yer Yerinden Oynayacak! Trump'a Dava Açılamasına İzin Verildi
Camiye Çorapsız Geldiği İçin Hakkında Soruşturma Açılan Müezzin Canına Kıymak İstedi
Edirne Sular Altında Kaldı! İşte Havdan İlk Görüntüler
Papaz'ın 10 Yıl Boyunca Taciz Ettiği Kız Öldü, Güney Kıbrıs Karıştı
Annesi Battaniyeyle Boğmuştu! 6 Aylık Bebek, Hayatını Kaybetti
İsrail'de Kalkış İçin Hazırlık Yapan Uçak, Diğer Uçağın Kuyruğuna Çarptı
Mgk'dan Münbiç Kararı: Türkiye İnisiyatif Almaktan Çekinmeyecektir
Chp'li Belediyeye Bir Darbe Daha! Başkan Yardımcısı Görevden Alındı
Ava Giderken Avlandı! Aslanlar Kaçak Avcıyı Yedi
Planınızı Yapın, İstanbul'a Yaz Geliyor
Rus Uçakları Sscb'den Sonra İlk Kez Abd'ye Askeri Uçuş Gerçekleştirdi
Yakışıklılığı Başına Bela Oldu! Fenomen Olunca Şirketten Cezayı Yedi
Rusya'dan Rumları Çıldırtan Haber! Bayrakları Değiştirdi
Suudi Arabistan'dan Güneş Enerjisine 200 Milyar Dolarlık Yatırım
İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı
Abd Öncülüğündeki Koalisyondan İtiraf: En Az 855 Sivil Öldürdük
Tek Bir Patlıcan Çaldı, 9 Yıl Sonra Aklandı

Annesi battaniyeyle boğmuştu! 6 aylık bebek, hayatını kaybetti

ANNESİ BATTANİYEYLE BOĞMUŞTU! 6 AYLIK BEBEK, HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'da şizofreni hastası olan annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı 6 aylık Özcan bebek yaşam mücadelesini kaybetti.

Tarih : 28 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Annesi Battaniyeyle Boğmuştu! 6 Aylık Bebek, Hayatını Kaybetti(8/10)4

Aydın'ın Çine ilçesinde, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen annesi S.E. (37) tarafından battaniye ile boğulmak istenirken çiftçilik yapan babası Ö.E. (36) tarafından son anda kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 6 aylık Özcan E., doktorların müdahalesine rağmen 74 gün sonra yaşamını yitirdi.

6 AYLIK BEBEĞİNİ BATTANİYEYLE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Çine'de geçen 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen ev kadını S.E., gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde 6 aylık bebeği Özcan E.'yi battaniye ile boğmak istedi. Sesler üzerine uyanan Ö.E., eşine müdahale etti. Ö.E., nefes almadığını fark ettiği tek çocukları olan minik Özcan E.'yi, çağırdığı 112 Acil Servis ambulansı ile Çine Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİNİ ATLATAMADI

Hastaneye getirildiğinde duran kalbi yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan bebek, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle önce Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan minik Özcan E., doktorların müdahalesine rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Polisin olayın ardından gözaltına aldığı anne S.E'.nin ifadesinde, suçunu itiraf edip, "Neden böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. S.E., şizofreni hastası olduğu için ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıdı. - Aydın

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Annesi  Battaniyeyle  Boğmuştu  6  Aylık  Bebek  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER