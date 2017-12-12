Çin'de cani bakıcının küçük çocuğu döverek işkence ettiği anlar, asansörün güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Çin'in Henan Eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde yaşanan bakıcı dehşeti, bir apartmanın asansöründe bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

KAPI KAPANIR KAPANMAZ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Annesinin el sallayıp yolcu ettiği küçük çocuk, asansörün kapıları kapanır kapanmaz bakıcısı tarafından akıl almaz bir şiddete maruz kaldı. Kadının küçük çocuğu defalarca yumrukladığı görüldü.

ANNE HEMEN POLİSE GİTTİ

Apartmanın güvenlik personelinin olayın farkına varması üzerine görüntüler çocuğun annesine izletildi. Anne ise derhal polise giderek görüntüleri teslim etti. Bakıcı kadın hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada