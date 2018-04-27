ANNESİ İLE KAVGA EDEN KÜÇÜK ÇOCUK KREDİ KARTINI ÇALIP LÜKS TATİLE UÇTU
12 yaşındaki Avustralyalı çocuk annesinin kredi kartını çalarak Bali'ye uçtu, lüks bir otelde 4 gün boyunca tek başlına tatil yaptı.
İsmi açıklanmayan 12 yaşında Avustralyalı çocuk, annesi Emma ile kavga ettikten sonra annesinin kredi kartını çalıp Bali'ye giderek lüks bir otelde 4 gün geçirdi.
BÜYÜKANNESİNİ KANDIRDI
Daha önce bir kaç kez kaçma teşebbüsünde bulunan çocuğun anne ve babası pasaportunu sakladı. Azimli çocuk büyükannesini kandırıp pasaportunu buldu.
ARAŞTIRDI, UYGUN OLAN ŞİRKET İLE UÇTU
Annesi ile son kavgasından sonra Avustralya Havayolu şirketlerinin seyahat şartlarına baktı. Bir havayolu şirketinde seyahat etmesi için pasaport ve öğrenci kartının yeterli olduğunu görünce Bali'ye uçtu.
"SADECE MACERA YAŞAMAK İÇİN YAPTIM"
Anne ve babasının kayıp olduğunu fark ettikleri sırada lüks içinde yaşayan çocuk, hava alanında hiçbir görevlinin kendisine neden yalnız olduğunu sormamasına şaşırdığını, bunu sadece bir macera yaşamak için yaptığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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