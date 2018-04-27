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Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu
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Annesi ile Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu

ANNESİ İLE KAVGA EDEN KÜÇÜK ÇOCUK KREDİ KARTINI ÇALIP LÜKS TATİLE UÇTU

12 yaşındaki Avustralyalı çocuk annesinin kredi kartını çalarak Bali'ye uçtu, lüks bir otelde 4 gün boyunca tek başlına tatil yaptı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu(10/10)6

İsmi açıklanmayan 12 yaşında Avustralyalı çocuk, annesi Emma ile kavga ettikten sonra annesinin kredi kartını çalıp Bali'ye giderek lüks bir otelde 4 gün geçirdi.

BÜYÜKANNESİNİ KANDIRDI

Daha önce bir kaç kez kaçma teşebbüsünde bulunan çocuğun anne ve babası pasaportunu sakladı. Azimli çocuk büyükannesini kandırıp pasaportunu buldu.

ARAŞTIRDI, UYGUN OLAN ŞİRKET İLE UÇTU

Annesi ile son kavgasından sonra Avustralya Havayolu şirketlerinin seyahat şartlarına baktı. Bir havayolu şirketinde seyahat etmesi için pasaport ve öğrenci kartının yeterli olduğunu görünce Bali'ye uçtu.

"SADECE MACERA YAŞAMAK İÇİN YAPTIM"

Anne ve babasının kayıp olduğunu fark ettikleri sırada lüks içinde yaşayan çocuk, hava alanında hiçbir görevlinin kendisine neden yalnız olduğunu sormamasına şaşırdığını, bunu sadece bir macera yaşamak için yaptığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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