Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Annesi komşuya taktığı altını geri istemişti! Evlenmeyen oğul konuştu

ANNESİ KOMŞUYA TAKTIĞI ALTINI GERİ İSTEMİŞTİ! EVLENMEYEN OĞUL KONUŞTU

Komşusunun kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri isteyen annenin evlenmeyen oğlu isyan etti: İstesem 100 kere evlenmiştim. Şeklim şemalim yerinde, üniversite mezunuyum.

Tarih : 04 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Annesi Komşuya Taktığı Altını Geri İstemişti! Evlenmeyen Oğul Konuştu(6/10)2

Komşusunun kızına taktığı altını mektupla yıllar sonra isteyen kadın Türkiye'yi şaşkına Çevirmişti. Şimdi mektup tartışmasının kilit ismi 'evlenmeyen oğul' Hayrullah K. konuştu. Annesinin yazdığı mektubun ortaya çıkmasının kendisini mağdur ettiğini söyledi.

"ŞEKLİM ŞEMALİM YERİNDE İSTERSEM 100 KERE EVLENİRDİM"

Hayrullah K. "İstesem 100 kere evlenmiştim. Şeklim şemalim yerinde, üniversite mezunuyum. Yurt içi ve yurt dışından çok evlilik teklifi de aldım. Ama kafama göre birini bulamadığım için evlenmedim. Şimdi öyle bir duruma geldik ki sanki ben erkek değilim algısı oluşturuldu." diye konuştu.

MEKTUBU İFŞA ETTİLER

"Bu aileyle uzun zamandır zaten görüşmüyorduk" diyen Hayrullah K. şöyle devam etti: "Bir takının geri istenmesini tüm dünyaya duyurdular. Paraya pula ihtiyacımız yok. Kendilerine yazılan özel bir mektubu ifşa ettiler. Bizi küçük düşürdüler. Haberin çıkmasının ardından yapılan yorumlar çok çirkin ve aşağılayıcı. Kayserililere de ağır hakaretler yapıldı. Olayın bu duruma gelmesine neden olan kişilerle mahkemede hesaplaşacağız."

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Annesi  Komşuya  Taktığı  Altını  Geri  İstemişti  Evlenmeyen  Oğul  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER