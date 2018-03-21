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Annesini Rehin Alan Zanlı, Polis ve Yakınlarına Tüfekle Ateş Açtı: 1 Yaralı

ANNESİNİ REHİN ALAN ZANLI, POLİS VE YAKINLARINA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI: 1 YARALI

Antalya'da, annesi ve komşularını av tüfeğiyle tehdit eden, kendisini ikna etmek isteyen polis ve akrabalarına da ateş ederek dayısının yaralanmasına neden olan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 21 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Annesini Rehin Alan Zanlı, Polis Ve Yakınlarına Tüfekle Ateş Açtı: 1 Yaralı(10/10)6

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, annesi ve komşularını av tüfeğiyle tehdit eden, kendisini ikna etmek isteyen polis ve akrabalarına da ateş ederek dayısının yaralanmasına neden olan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

ANNESİ VE KOMŞULARINI REHİN ALDI

Olay, akşam saatlerinde Gündoğmuş ilçesinin Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Gündoğmuş Polis Merkez Amirliği'ne saat 17.00 sıralarında yapılan ihbarda, Ö.E.'nin bilinmeyen bir nedenle annesi ve komşularını av tüfeğiyle tehdit ettiği haber verildi.

KENDİSİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞAN DAYISINI YARALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ö.E., kendisini ikna etmeye çalışan polislere ve akrabalarının üzerine ateş açtı. Açılan ateşte Ö.E.'nin dayısı İzzet M.E. çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ne götürülen İzzet M.E. tedaviye alındı. İzzet M.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

POLİS, ZANLIYI GÖZALTINA ALTI

Bir süre daha direnen Ö.E. ise çevredekilerin de yardımıyla polis tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki av tüfeği alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ö.E.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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