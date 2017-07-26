ANNESİNİN İKİZİYLE TANIŞAN BEBEĞİN KAFASI KARIŞTI
Küçük çocuk, annesinin ikiziyle tanışınca şok yaşadı. Onun bu şaşkınlığı, internette son günlerin en çok izlenen videoları arasına girdi.
Annesi ve teyzesinin benzerliği karşısında şaşırıp kalan minik, hangisinin annesi olduğunu bir türlü anlayamıyor.
Kaynak: haberinburada
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