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Annesinin İkiziyle Tanışan Bebeğin Kafası Karıştı

ANNESİNİN İKİZİYLE TANIŞAN BEBEĞİN KAFASI KARIŞTI

Küçük çocuk, annesinin ikiziyle tanışınca şok yaşadı. Onun bu şaşkınlığı, internette son günlerin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Annesinin İkiziyle Tanışan Bebeğin Kafası Karıştı(6/10)2

Annesi ve teyzesinin benzerliği karşısında şaşırıp kalan minik, hangisinin annesi olduğunu bir türlü anlayamıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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