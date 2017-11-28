ANNESİNİN SIRTINDA SINIRI GEÇERKEN DONARAK ÖLEN MOHAMED BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ
Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparken ırmaktan geçen annesinin sırtında donarak ölen 3 yaşındaki Mohamed, Erzurum'da toprağa verildi. Acılı anne, cenazede gözyaşlarına boğuldu.
İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparken ırmaktan geçen annesinin sırtında donan 3 yaşındaki Mohamed için Erzurum'da cenaze düzenlendi. Mohamed'in annesi, oğlunun toprağa verilmesini gözyaşları içinde izledi.
KÜÇÜK MOHAMED, ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ
İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparken, annesi Fotoumata Koumabassa'nın sırtında, Karasu çayını geçtiği sırada ıslandıktan sonra donarak ölen 3 yaşındaki Mohamed Koumabassa'nın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Asri mezarlık içinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait gasilhaneye getirilen küçük Mohamed'in cenazesi, burada yıkandı. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Konuk Evi'ne yerleştirilen acılı anne Fotoumata Koumabassa da oğlunun cenazesine katıldı.
CENAZEDE PERSONEL SAF TUTTU
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı din görevlisi Hüseyin Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazında İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve personel, küçük Mohamed için saf tuttu. Mohamed Koumabassa'nın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıktaki çocuk parselinde toprağa verildi.
OĞLU TOPRAĞA VERİLİRKEN GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Minibüsün içinde bekleyen acılı anne, oğlu toprağa verilirken, aracın kapısını açarak, izledi. Küçük Mohamed annesi, oğlu defnedilirken, gözyaşlarına boğuldu. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce küçük çocuğun mezarına çelenk konuldu.
TÜRKİYE'YE GEÇMEK İSTERKEN SIRTINDAKİ BEBEĞİ DONARAK ÖLMÜŞTÜ
Malezya'dan İran'a geldiğini anlatan Fotoumata Koumabassa, burada anlaştığı bir taksicinin belgelerini elinden aldıktan sonra kendilerini sınıra bırakarak, kaçtığını söyledi. Koumabassa, kendilerinin de yürüyerek, Türkiye'ye giriş yapmak isterken, başlarına bu felaketin geldiğini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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